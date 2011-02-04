-YÖK BAŞKANI'NDAN SORUŞTURMAYA YANIT ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği soruşturma kararına ilişkin olarak, ''Öğrencilerimizin kendilerini 'özgür ve rahat' hissedecek şekilde derslere katılmalarını desteklemenin suç olarak görülmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum'' dedi. Özcan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımladığı mesajında, Sincan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili bir soruşturma kararı aldığını öğrenmiş bulunduğunu belirtti. Kendisine ve Hukuk Müşavirliğine ulaşmış resmi bir kararın bulunmadığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti: ''Ancak medyadan takip ettiğim kadarıyla hakkımda bir soruşturma açılması talep edilmiş. Ben Yükseköğretim Kurulu Başkanıyım. Benim görevim, üniversite öğrencilerimizin en iyi ve eşit şartlarda eğitim ve öğretimlerini görmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin kendilerini 'özgür ve rahat' hissedecek şekilde derslere katılmalarını desteklemenin suç olarak görülmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yükseköğretim Kurulu 'statükoyu' değil 'değişimi' temsil etmeye devam edecektir. Bundan sonraki hukuki süreçte üzerime düşen ne ise onun gereğini yerine getireceğim.''