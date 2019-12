-YÖK BAŞKANINDAN ÖĞRENCİLERE MESAJ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversiteden mezun olan öğrencilerin yükseköğretim süreciyle ilgili önerilerini kendileriyle paylaşabileceklerini ifade etti. Özcan, sosyal paylaşım sitesi "Facebook"taki kişisel hesabında üniversiteden mezun olacak öğrenciler için kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir eğitim yılının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu yılın sonunda mezun olan tüm öğrenci arkadaşlarımı tebrik ediyor, en samimi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullanan Özcan, öğrencilerin boşalttığı sıraları, en az onlar kadar heyecanlı yeni arkadaşlarının dolduracağını belirtti. Özcan, "Bu arkadaşlarımızın daha iyi ve güzel şartlarda eğitim alabilmeleri için yükseköğretim süreciyle ilgili önerilerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. Aldığınız yükseköğretim sizlere bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, yaşadığınız toplum ve çevreye faydalı işler yapmaktır" değerlendirmesinde bulundu. Öğrencilerin aldıkları eğitimle asla yetinmemeleri gerektiğinin altını çizen Özcan, şunları kaydetti: "Kendinizi bundan sonra da sürekli geliştirmeli, ülkemizin ve dünyamızın sorunlarına çözümler üretmelisiniz. Unutmayın ki güçlü duyguları olmayanlar idealist insan olamazlar. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim ki her yönüyle büyüyen ve gelişen üniversitelerimizin olağanüstü nitelikte yetenekli araştırmacılara ihtiyacı vardır. Üniversitelerimizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Mezun olacak bütün arkadaşlarımın bu mutlu günlerinde yanlarında olmak isterdim. Ancak programımın yoğunluğu nedeniyle bir kısmınızın mezuniyet törenine katılabiliyorum. Şahsen katılamasam da kalben her zaman sizlerin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim."