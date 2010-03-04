YÖK Başkanı'ndan katsayı açıklaması

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, daha önce Gaziantep'te açıkladığı katsayı formülüne ilişkin olarak, ''O, bazı bakımlardan mevcut mevzuatla uyuşmuyor. Hani çarpılacak diyor ya o terimi karşılamıyor. Onun için belki de bundan vazgeçeceğiz'' dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, Genel Kurul toplantısına verilen öğlen arasında gazetecilerle birlikte YÖK'ün bahçesinde dolaşarak, soruları yanıtladı.



Bir soru üzerine Özcan, katsayıyla ilgili çalışma yapacak komisyonun toplantının öğleden sonraki bölümünde oluşturulacağını belirtti. Bir gazetecinin, ''Komisyon sizin daha önce açıkladığınız formül üzerine mi çalışacak?'' sorusu üzerine Özcan, kendilerinin bu konuda üzerinde çalıştıkları pek çok alternatif olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Özcan, şunları kaydetti:



''Bana bunun başka yolları var mı dediniz. Gaziantep'tekini diyorsunuz. Ben de size daha başka şekillerde düşünülebilir diye, tamamen aklımdaki bir şeyi söyledim. Gayet basit bir sistemdi. Ama o bazı mevcut mevzuatlarla uyuşmuyor. Hani çarpılacak diyor ya, o terimi karşılamıyor. Onun için belki de bundan vazgeçeceğiz. Ama benim söylediğim basit bir sistemdi. Herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir sistemdi. Ama yasa ile uyum içinde olmadığı için belki onu hemen diskalifiye ederler.''



Bir gazetecinin, ''Katsayı ile ilgili çalışacak komisyon oluşturuldu mu?'' sorusuna Özcan, ''O meseleye henüz geldik. Öğleden sonra komisyonumuzu kuracağız. Zaten çalışan bir komisyon var. Belki onların görevine devam etmesini isteriz. O komisyonda gerek görülürse bir kaç istatistikçiden yardım alabiliriz'' yanıtını verdi.



''Danıştay İdari Dava Dairesi'nin, gerekçeli kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Özcan, kararı dün akşam kısaca okuduğunu belirtti.



''Zannediyorum aralığı az buldular'' diyen Özcan, ''6'ncı madde için de 'mevzuatta buna olanak sağlayacak bir durum yok', dediler. Zaten 6'ncı maddeyi, mevzuata uygunluk yoksa çıkartabiliriz. Onda ısrar etmeye gerek yok. İşin sürüncemede kalmasını da istemiyoruz. Israrcı değiliz. 6. maddeyi unutabiliriz. Daha önce, ilk başta planladığımız şekilde devam etmek istiyoruz. Komisyon bize bir kaç öneriyle gelecek. Biz de kurulda o önerilerin bir tanesini kabul ederiz'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Yeniden yüzdelik veya bindelik orana mı dönülüyor, sabit bir puan seçeneği ortadan kalkıyorsa'' sözü üzerine Özcan, ''Tabii tabii... Eski sistemde devam edildi. Benim söylediğim toplama hikayesini unutun'' dedi.



Yatay geçiş yönetmeliği



Özcan, bir gazetecinin, taslak olarak Yatay Geçiş Yönetmeliği'nin hazırlandığını hatırlatması ve ''Bu yönetmeliğin katsayıyı arkadan dolanmak şeklinde hazırlandığı yorumları var'' demesi üzerine şunları söyledi:



''Hiç alakası yok. Sabancı Üniversitesi meselesini hatırlıyorsunuz. O zaman başlayan bir süreçti. İlk iki sene ortak programları takip eden okullarda. Geçişleri istedikleri alanlara serbest bırakmıştık. Ondan sonra talep geldi bu konuda, 'genişletemez misiniz' diye. Biz de o zamandan beri çalışıyoruz. Şimdi olgunlaşmaya başladı.



Ne kadar serbest bir yatay geçiş yapabilirsek, öğrenciler madem 'üniversite sınavında istedikleri alanlara yönlendirilemiyorlar' diye her zaman suçlanıyor ÖSS sınavı... Onu daha mükemmel hale getirmek için... Bu sınavda çok büyük oranda yönlendirme yapılıyor. Test sayısını 18'e çıkartarak oldukça o alanda ilerleme kaydettik ama o da yeterli değil. Çünkü öğrenciler, belli alanlarda hareket ediyor. O alanı birazcık daha geliştirmek için yapılacak Yatay Geçiş Yönetmeliği'ni değiştirmekti, biz onunla uğraşıyoruz. Şu anda gazetelerde bahsedilen yönetmelik eski bir yönetmelik. Eski bir yönetmelik üzerine konuşuyorsunuz. Biz yeni bir çalışma içerisindeyiz. Sanırım bir aya kadar biter. Daha güzel bir Yatay Geçiş Yönetmeliğimiz olacak o zaman.''



Özcan, bu yönetmelik taslağını hazırlarken üniversitelerden de görüş alacaklarını vurguladı.



Bir gazetecinin, ''(Katsayı ile ortaya çıkan olumsuzluğu örtmek için, katsayı çözülmedi, buradan ilahiyatların önü açılıyor) gibi yorumlar yapılıyor buna katılıyor musunuz?'' sorusu üzerine Özcan, ''Hayır hiç alakası yok onunla. Yatay Geçiş Yönetmeliği'nde bir serbesti olmasını biz daha önce düşünüyorduk. Üniversiteye daha fazla özerklik vermeyi, hangi öğrenciyi hangi bölüme kabul edecekler meselesini kendilerine bırakmayı önceden düşünüyorduk. O mesele ile kesinlikle alakalı değil'' dedi.



Özcan, ''Böyle bir Yatay Geçiş Yönetmeliği olursa ortaöğretimdeki alanların ne anlamı kalacak, bu bir çelişki doğurmuyor mu?'' sorusuna ''Hayır, ABD'deki sistemi bilenler çok iyi bilirler. Orada istediğiniz alandan, istediğiniz alana geçiş yapabilirsiniz. Yeter ki o alanda başarılı olun'' yanıtını verdi.



''Üniversitelerin belli bir kontenjanı var. Bu geçişler nasıl yapılacak?'' sorusu üzerine Özcan, ''Onu üniversitelere bırakalım, diyoruz. Kontenjanlarına da biz karışmayalım. Yetki onlarda olsun'' dedi.



'Elmayla armut gibi bir şey bu'



Bir gazetecinin, ''Katsayıya ilişkin olarak, daha önceki açıklamalarınızda eski sisteme dönüş olamaz demiştiniz. Şimdi sanki eski sisteme daha yakınsınız gibi algılıyorum'' demesi üzerine Özcan, şunları söyledi:



''Hayır. 0.3-0.8'e dönüş olamaz, dedik biz. Bazı değişti, orada 50 ile 300 arasında bir sistem varken şimdi 100 ile 500 gibi bir aralık söz konusu. Çünkü 0.3-0.8 anlamsız oluyor, onunla mukayese edemezsiniz. Elmayla armut gibi bir şey bu, yan yana konmaları bile mümkün değil o ikisinin. Yeni sistemin kavramlarıyla düşünmek gerekiyor.''



Özcan, ''Makasın açılıp açılmayacağının'' sorulması üzerine de ona komisyonun karar vereceğini belirtti.



Anayasa Mahkemesi'ne YÖK'ü temsilen yapılacak üye seçiminin ne zaman gerçekleştirileceğinin sorulması üzerine Özcan, ''Onu bugünlerde konuşuyoruz. Yakında bir kaç isimle geliriz'' dedi.

