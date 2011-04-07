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Yaşam

YÖK BAŞKANINDAN ALİ DEMİR'E DESTEK ANKARA (A.A)

07 Nisan 2011 16:08

-YÖK BAŞKANINDAN ALİ DEMİR'E DESTEK ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in YGS'deki şifre iddiaları konusundaki açıklamalarını ikna edici bulduğunu belirterek, ''Sayın Demir'in basın toplantısında söylediği gibi bir yanlışlık yapıldı basına verilen master kopyada. O insanlarda büyük bir endişe ve şüphe yarattı. Yoksa bu sınav tarihte yapılan en ciddi sınavdır'' dedi. Özcan, sınavın iptal edilip edilmeyeceği konusunda YÖK olarak bir yetkilerinin bulunmadığını da söyledi.

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