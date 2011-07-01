-YÖK BAŞKANI'NDAN "KAÇMIYORUM" MESAJI ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''öğrencilerden kaçtığı'' yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, ''Öğrencilerden kaçmak bir tarafa sizlerle birlikte olmaktan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum'' dedi. YÖK Başkanı Özcan, sosyal paylaşım ağı ''Facebook''taki özel hesabından yayımladığı mesajda, son günlerde kendisi için ''öğrencilerden kaçtı'' şeklinde bazı haberlerin yapıldığını üzüntü ile takip ettiğini belirtti. Göreve başladığı ilk günden itibaren, öğrencilerin zihinlerinde negatif bir şekilde yer alan ''YÖK'' algısını değiştirmek için çalıştığını ifade eden Özcan, sürekli yenilenen ve değişen Yükseköğretim Kurulunun Başkanı olarak, tüm üniversite öğrencilerinin ''en iyi, eşit ve özgür şartlarda'' eğitimlerini görmelerini sağlamayı en önemli vazife olarak gördüğünü belirtti. Bu kapsamda yaptıkları her türlü faaliyette öğrencilere de yer vererek, onların da görüşlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Özcan, ''Üniversitelerimizdeki öğrenci konsey başkanları ile sürekli temas halinde bulunarak, Ulusal Öğrenci Konsey Başkanı'na kurumumuz içerisinde oda tahsis ettik. Üniversitelere yaptığım tüm ziyaretlerde öğrenci konsey başkanları ile de görüşmeler gerçekleştirdim'' dedi. Özcan, ayrıca şunları kaydetti: ''Bu ve buna benzer, üniversitelerde 'öğrencilerin etkinliğinin artırılması' amacıyla yeniliklere imza atan bir kişinin, 'öğrencilerden kaçıyor' şeklinde lanse edilmesinin yorumunu siz değerli arkadaşlara bırakıyorum. Öğrencilerden kaçmak bir tarafa sizlerle birlikte olmaktan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler bizim geleceğimizi şekillendirecek en değerli varlıklarımızsınız. Sizleri çok sevdiğimi ve sizlere çok değer verdiğimi bilmenizi istiyorum.''