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Eğitim

YÖK Başkanı: Yardımcı doçentlikle ilgili çalışma başladı

Erdoğan konuyla ilgili "Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya" demişti

27 Temmuz 2017 19:58

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentliğin kaldırılması yönündeki talebinin ardından çalışmalara başladıklarını ifade etti. Saraç "Bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK tarafından Bilkent Otel'de 'İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak' temasıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu'nun sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcı doçentliğin kaldırılması talebinin anımsatılması üzerine Saraç, şunları söyledi:

'Çok yakın süre içinde somut bir önerinin oluşacağını söylemek isterim'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki açıklamasından sonra aynı gün, yani dün bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu husustaki sözleri bu yeni bir heyecan yeni bir soluk getirilmesi yönünde çok olumlu bir yönlendirmedir."

Saraç, mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemeleri için azami dikkat edileceğini de kaydetti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan dün yaptığı açıklamada 'Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya. Bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri oyalamak için yapmışlar.

Bizim hocalara ihtiyacımız var. Yardımcı doçentlikle biz ön kesmiş oluyoruz. Bu gözden geçirilsin" demişti.

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