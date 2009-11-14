YÖK Başka'nı üniversiteleri eleştirdi

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, grip aşısı üretme çalışmaları konusunda Türkiye'deki hiçbir üniversitenin talip olmadığını belirterek, ''Türk üniversitelerinin burada biraz daha hassas olmasını çok isterdim'' dedi.



Prof. Dr. Özcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği ''Yazar Okulu'' seminerinde, ''Türk Yükseköğreniminin Bugünü ve Geleceği'' konulu açılış dersini verdi.



Türkiye'nin çok büyük miktarda paralar harcayarak domuz gribi aşıları aldığına dikkati çeken Özcan, önümüzdeki yıllarda başka grip türlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.



Hiç olmazsa üniversitelerin birinden bir grup öğretim üyesinin, ''Biz bu grip vakalarının sık sık geleceğini biliyoruz. Biz aşı üzerine çalışalım. Her sene bu kadar parayı yurt dışına transfer etmek istemeyiz'' demesini beklediğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti:



''Üniversiteden çıt çıkmıyor. Hiçbir üniversite böyle bir işe talip olmuyor. Bırakın talip olmasını, daha önceden bu işler Hıfzıssıhha'da yapılırken biz onu da kapattık. Herhalde Türkiye'nin hiçbir hastalığa mustarip olmayacağını düşünüyoruz. Bundan sonra ülkemize ne salgın gelecek ne bir şey gelecek herhalde. Böyle bir aşı yapan müessesemizi de kapattığımıza göre, dışarıda da yabancılar yaptığına göre, herhalde gidip oradan alacağımızı düşünüyoruz ama bunun bir sonu olmadığını düşünüyorum. Türk üniversitelerinin burada biraz daha hassas olmasını çok isterdim.''



Aynı şekilde Türkiye'de ilaç ve tıbbi aletin de çok yapılmadığına dikkati çeken Özcan, Türkiye'nin tıbbi alet konusunda yüzde 98 dışa bağımlı olduğunu söyledi.



Türkiye'de sağlıkta çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Özcan, hizmete ihtiyaç duyan bütün insanlara hizmetin götürüldüğünü ifade etti. Özcan, ''Ama üniversitelere düşen tarafında çok eksik kaldığımızı düşünüyorum'' dedi.