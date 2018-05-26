YÖK Başkanı "Üniversitelerde siyasi propagandaya izin verilmemeli" dedi; arşiv yalanladı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın görevden alınmasıyla ilgili, "Üniversitelerde siyasi propagandaya izin verilmemeli" yorumunda bulundu. Ancak, AKP'nin seçim döneminde üniversitelerde gerçekleştirdiği 'Evet' panelleri YÖK Başkanı'nı yalanladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran ve fakülte yöneticileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önceki yaptığı ziyaretin ardından görevinden alındı. Hakan Çelik'le "Hafta Sonu" programında değerlendiren YÖK Başkanı Saraç, "Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasi bir durum söz konusu orası bir fakülte bahçesi. Üniversitede siyasi propagandaya izin vermemeliyiz" dedi.

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Rektörler "Evet" kampanyasına katılmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri, çeşitli isimlerde düzenledikleri panellerle üniversitelerde 'evet' propagandası gerçekleştirmişti. 16 Nisan Anayasa Referandumu'na giden süreçte Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına bazı rektörler de katılarak videolu destek mesajları paylaşmıştı.

Cumhuriyet, AKP'nin seçim döneminde üniversitelerde gerçekleştirdiği eylemleri şöyle derledi:

* Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ”evet” kampanyasına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarla destek verdiklerini açıkladılar.

* 16 Mart’ta sinema gösterimini ‘referandum etkinliğine dönüşebilir’ diye iptal eden Anadolu Üniversitesi yönetimi Cumhurbaşkanı danışmanının katılacağı ‘Evet’ paneli düzenledi.

* Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun katılımıyla ‘Evet’ paneli düzenledi. Panele Burdur Valisi ve kurum müdürleri de katıldı.

* Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Anayasa ve Başkanlık’ konulu 'Evet' konferansı düzenlendi.

* İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde İktisat Fakültesi Dekanlığı tarafından '2017 Anayasa Referandumunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu'na Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve eski İçişleri Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala katılarak, siyasi propaganda yaptı.

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