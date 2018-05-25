Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı tehdit edilmiş: Muharrem İnce'yi okula sokarsanız gününüzü görürsünüz

Görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretinden önce özel güvenlik amiri Ali Nergis tarafından, "Muharrem İnce'yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünü" şeklinde tehdit edildiği ileri sürüldü.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK’ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden alındı. Prof. Dr. Duran'ın görevden alınma gerekçesi dün gerçekleşen 13. Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin ziyaretine onay vermesi olarak medyaya yansıdı.

İddiaya göre İnce'nin yapacağı ziyaret öncesi Güvenlik Amiri Ali Nergis, dekanlık katına çıkarak Rektörlük tarafından ziyaretin istenmediğini, güvenliği tehdit ettiğini Prof. Dr. Duran'a iletti. Dekan Prof. Dr. Duran'ın, cumhurbaşkanı adayı İnce'nin ziyaretini kabul edeceğini açıklamasının ardından güvenlik amiri Nergis'in, "Muharrem İnce'yi buraya sokamazsınız. Sokarsanız gününüzü görürsünü" şeklindeki sözlü saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.

Tartışmaların ardından güvenlik amiri Nergis'in dekanlık binasından ayrıldığı, ancak İnce'nin ziyaretine öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılımı eklenince müdahale imkansız hale geldiği ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Dekan Prof. Dr. Alaattin Duran'ın gece 11.00 sularında telefonla aranarak görevden alındığı bildirildi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran CHP milletvekili Ali Şeker, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin ziyaret heyetinde kendisinin de yer aldığını, hem Dekan Prof. Dr. Duran'ın hem dekan yardımcılarının tehdit edildiğini kaydetti.

Şeker, "Cerrahpaşa bu ülkenin en önemli bilim kurumlarından. Bu ülkeye parlak beyinler yetiştiren Cerrahpaşa, Kurtlar Vadisi raconuyla güvenlik amiri tarafından bir bilim insanının tehdit edilmesi kabul edilemez" diye konuştu.