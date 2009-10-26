YÖK Başkanı Üniversite öğrencileri için de aşı istedi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''domuz gribi'' ile ilgili alınan önlemler kapsamında üniversiteli öğrencilerin aşılanması için Sağlık Bakanlığına bir yazı yazarak ''Eğer bir şey olursa öğrencileri aşılamaya hazır olun'' diyeceklerini bildirdi.

Özcan, Gazi Üniversitesi Konser Salonunda düzenlenen ''Türkiye Bilinçli Gençler Projesi''nin tanıtımına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, ''çok hasta olduğunu, şu anda evinde dinlenmesi gerektiğini, ancak toplantıya verdiği önem nedeniyle katıldığını'' vurgulayan Özcan, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Prof. Dr. Özcan, ''Ankara'da okulların 1 hafta tatil edildiğinin anımsatılarak, üniversitelerin de tatil olup olmayacağının sorulması'' üzerine, şunları kaydetti:

''Üniversite öğrencileri kendilerini küçük öğrencilerden daha iyi korudukları için çok panik halinde olmamamız lazım. Birazcık sakin olalım. Çünkü bizim paniğimiz diğer insanları da etkiliyor, halkı da etkiliyoruz böyle yaparak. Bu işi fazla da büyütmeyelim. Ama görüldüğü zaman da tedbirimiz olsun. Biz bugün internet sayfamıza da bir şeyler koyacağız. Arkadaşlarımızın alacakları tedbirlerle ilgili, Sağlık Bakanlığına da bir yazı yazacağız.''

Yusuf Ziya Özcan, ''okulların dezenfekte edileceği hatırlatılarak üniversitelerde ne gibi tedbirler alınacağının sorulmasına'' karşılık, ''Öyle olmuyor biliyorsunuz, temizlenmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir başkasından size tekrar geçiyor'' dedi.

Sağlık Bakanlığına yazacakları yazının içeriğine ilişkin soruya Özcan, ''(Aşılamaya hazır olun) diyeceğiz. Bizim böyle bir talebimiz olduğunu ben zaten 2-3 defa Sağlık Bakanımıza söyledim. (Ne zaman isterseniz) dedi. Şimdi de resmi yazı yazacağız'' yanıtını verdi.

Özcan, ''Aşı mı talep edeceksiniz?'' sorusu üzerine, ''Tabi, tabi. 3 milyon üniversite öğrencisi var...'' diye konuştu.

''Üniversiteler tatil olmayacak mı?'' sorusu üzerine Özcan, ''Hayır. Öyle bir şey yok'' dedi.