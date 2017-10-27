YÖK Başkanı: Türkçe testi, biyoloji metni üzerinden yapılacak

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YGS ve LYS yerine getirilen yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin tartışma yaratan konularda açıklamada bulundu. Yeni sınav sisteminin birinci oturumunda sosyal bilimler testi olmadığı için sözel, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin başarı elde edemeyeceği tartışma konusu olmuştu. Konuya ilişkin olarak "Türkçe testimizde örneğin bir coğrafya, tarih, din, felsefe veya biyoloji alanından seçilmiş bir metin üzerinden Türkçenin kullanımını sorgulayacaklarını" diyen Saraç, "Bütün sosyal bilimler ve fen bilimleri ile ilgili derslerin de muhakemesi, sözel ve sayısal testlerde yer alacak" ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları şöyle:

Konsept değişikliği

4 yıllık lisans yerleştirmelerinde baraj puanı için ilk sınavın yüzde 40’ı, ikinci oturumdaki testlerin de yüzde 60’ı etkili olsun istedik. Biz istiyoruz ki, hiç olmazsa ilk aşamada temel yeterlilikleri sorgulayalım. Biz konsept değişikliğine gidiyoruz. O nedenle adı temel yeterlilikler testi.

Temel yetkinlikler

Maksadımız sözel ve sayısal okur yazarlığın sorgulanması. ‘Ortaokuldaki Türkçe ve matematik derslerinin içeriklerini yine soracağız YGS’deki gibi ama diğer dersleri sormayacağız’. Algı bu şekilde oluşturuluyor. Fakat bu doğru değil. Biz bu derslerin kazandırdığı temel yetkinlikleri soracağız. Yani TYT’de Türkçe okuma anlama yetkinliği ile gündelik problemleri çözmede matematiksel, sayısal düşünmeyi ve kavramları kullanmayı kastediyoruz. Buna dört işlem, grafik okuma, sayısal düşünce, sayısal okur yazarlık diyebilirsiniz.

Türkçe testinde biyoloji

Türkçe testimizde örneğin bir coğrafya, tarih, din, felsefe veya biyoloji alanından seçilmiş bir metin üzerinden Türkçenin kullanımını sorgulayacağız. Yine benzer şekilde temel matematik testinde örneğin fizik, kimya veya coğrafya alanlarında sayısal yeterlilikleri sorgulamak istiyoruz. Birtakım dersler önemsiz, birtakım dersler önemli noktasından hareket kesinlikle yoktur. Bütün sosyal bilimler ve fen bilimleri ile ilgili derslerin de muhakemesi, sözel ve sayısal testlerde yer alacak.

"Öğrenci dostu sınav"

Biz ‘felsefe grubu testi’ dedik ve felsefenin dışında dahil olan alanları yazdık oraya. Ama yanlış anlaşıldı. Zaten ‘felsefe grubu’ dediğimizde felsefenin dışlandığı bir felsefe grubunu kastetmeyeceğimizin kabul edilmiş olması lazımdı. İstisnasız tüm lise son sınıf öğrencilerimize bir bilgi notu ilettik. Zaman zaman buna devam edeceğiz. "