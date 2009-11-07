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Yaşam

YÖK Başkanı temsilen dövülerek öldürüldü

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı rolünü oynayan öğrenci temsilen döve döve öldürüldü.

07 Kasım 2009 02:00

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluşunu protesto eden öğrenciler, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı temsil eden öğrenciyi döve döve öldürdü.

Üniversitenin Gölköy kampusunda Eğitim Fakültesi önünde toplanan yaklaşık 50 öğrenci, ‘Üniversitelerimizi AKP’ye ve YÖK’e teslim etmeyeceğiz’ yazılı pankart açıp, ‘Üniversiteler bizimdir bizim olacak’, ‘AKP üniversiteden defol’ sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Basın açıklamasının okunacağı alanda başka bir öğrenci grubunun, YÖK'ü protesto etmesi üzerine fakültenin önünde bekleyen öğrenciler, çimenlik alana geçerek skeçlerle YÖK’ü protesto etti. Şarkılar söyleyip ıslıklarla, YÖK’ü protesto eden öğrencilerden biri temsili olarak YÖK Başkanı Prof.Dr. Özcan’ı canlandıran öğrenci ile harç ve yurt paralarının fazla olması nedeniyle tartıştı. Daha sonra öğrencinin yanına gelen arkadaşları bağırıp çağıran temsili YÖK Başkanı'na saldırıp, senorya gereği döve döve öldürdü.

Basın açıklamasını okuyan öğrenci, bir ayağını yerde yatan temsili YÖK Başkanı'nın üzerine koyarak basın açıklamasını okudu.

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