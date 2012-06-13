'Şu an fen-edebiyatta okuyanların formasyon hakkı var'

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, üniversitelerdeki kontenjanın 10 bin artırıldığını açıkladı. Çetinsaya, şu anda fen-edebiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler için formasyon hakkının saklı tutulduğunu da söyledi.

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çetinsaya, Kürtçenin seçmeli ders olması konusundaki bir soru üzerine "Orta öğretimde de seçmeli ders olmasıyla öğretmen ihtiyacı daha da fazla belirgin olacaktır. Öğretmen yetiştirme çalışma grubumuz var. Bu yeni konu çalışma grubunda görüşülecek, daha sonra da YÖK Genel Kurulu’na getirilecektir”

'Kontenjan artırıldı'

Üniversitelerde kontenjanların artırıldığını belirten Çetinsaya, “Eğitim fakülteleri kontenjanlarında ikinci öğretim ve uzaktan eğitim bölümlerini kapattık. Ancak artış yaparak kontenjanları artırdık. Üniversitelerde kontenjan 10 bin artırıldı” diye konuştu.

'Okuyanların formasyon hakkı saklı'

YÖK Başkanı Çetinsaya, fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik hakkı konusundaki bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

“Öğretmen yetiştirme ve istihdamın konusunda ideal modeli tartışmalıyız. Biz ara bir karar aldık. Fen-edebiyat fakülteleri dahil, bu üniversitelerde okuyanların formasyon hakkını korumak, diğerleri için bunu durdurma kararı aldık. Şu anda fen-edebiyat fakültelerinde okuyanların formasyon hakkı saklıdır. Yeni gelenler için model üzerinde çalışıyoruz.”