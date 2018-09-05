YÖK Başkanı Saraç'a 'Onur Ödülü'

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen Fizik Kongresi\'nde, \'Türk Fizik Derneği (TFD) Özel Onur Ödülü\', Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç\'a verildi.

Bodrum\'da TFD tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Fizik Kongresi başladı. Herodot Kültür Merkezi\'ndeki kongrenin danışma kurulu başkanlığını Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bilim kurulu başkanlığını TED Üniversitesi Temel Bilimler Birimi Direktörü Prof. Şinasi Ellialtıoğlu, düzenlenme kurulu başkanlığını ise İstanbul Üniversitesi\'nden Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Çakırlı yaptı. Etkinliğe katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç\'a, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından TFD Özel Onur Ödülü takdim edildi.

YÖK Başkanı Saraç, buradaki etkinliğin ardından bölge üniversiteleri rektörleriyle birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'ni (MSKÜ) ziyaret etti. Senato Salonu\'nda gerçekleştirilen toplantıya; MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi\'nde, Türkiye\'nin 5 başlığın 3\'ünden tam not aldığını belirterek, amaçlarının bir sonraki zirvede tüm başlıklarda tam not almak olduğunu söyledi. Saraç, \"Geçtiğimiz hafta açıklanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına baktığımızda boş kontenjanlarda azalma oldu. Meslek yüksekokullarının doluluk oranları, lisans programlarını geçti. Bunlar ülkemiz için sevindirici gelişmeler. Ülkemiz istikrarlı bir şekilde bilim alanında kalite çıtasını yükseltiyor. Önümüzdeki dönemde de yine yükseköğretim alanında yeni başlıkları kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm bunları yaparken yakın ekibimiz rektörler olacaktır\" dedi.

Fizik Kongresi\'nin 9 Eylül\'e kadar süreceği belirtildi.



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