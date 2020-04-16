YÖK Başkanı Saraç: 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 'Gönüllülük Çalışmaları'nın üniversitelerde seçmeli ders olacağını duyurdu.

Öte yandan Başkan Saraç, YÖK'ün ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabileceğini kaydetti. Saraç, "Stratejik önem taşıyan bu projelerin desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden daha fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirebilecekleri ortak araştırma merkezleri kurulması öngörüldü. Bu model Türkiye için ilk defa uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Tezli yüksek lisans yapma kriteri getirildi

YÖK Başkanı Saraç, yasa paketinde eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan maddelerin de bulunduğunu bildirdi. Öğretim görevliliği için bazı özel alanlar hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans şartı getirildiğini belirten Saraç, "Bu da kalite çıtasını yükseltmek için atılan bir adım. Aslında bütün kademelerde kriterlerin yükseltilmesi gerektiğini de burada ifade etmek isteriz" dedi.

"Doçent adayları için kısıtlar kaldırıldı"

YÖK Başkanı Saraç, yasa paketinde doçent adayları için de güzel bir düzenlemenin yer aldığını kaydetti. Doçentlik sınavlarının yılda ikiden fazla yapılmasını engelleyen kısıtın ortadan kalktığına işaret eden Saraç, "Artık doçent adaylarının başvuru bekleme süreleri daha da kısalacak. Ayrıca doçentlik süreçlerini hızlandırmak maksadıyla dijital imkanlardan yararlanmak da bu yasal düzenleme ile mümkün olacak." dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi."

"YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk."

"Açıköğretim fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz."

"Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak."

"Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak."

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olacak."

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