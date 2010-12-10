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Yaşam

YÖK BAŞKANI REKTÖR TALUĞ'DAN BİLGİ ALDI ANKARA (A.A)

10 Aralık 2010 19:16

-YÖK BAŞKANI REKTÖR TALUĞ'DAN BİLGİ ALDI ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki (SBF) protesto eylemine ilişkin başlatılan soruşturma hakkında üniversite Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ'dan bilgi aldı. Ankara Üniversitesi SBF'de TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protesto eylemi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. YÖK Başkanı Özcan, konuya ilişkin bilgi almak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Taluğ'u YÖK'e çağırdı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Taluğ'un soruşturmayla ilgili Özcan'a bilgi aktardığı öğrenildi.

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