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Yaşam

YÖK Başkanı, protestocu öğrencileri dinledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, kendisini protesto etmek için gelen öğrencilerle görüştü.

10 Mart 2012 17:56


T24 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, kendisini protesto etmek için gelen öğrencilerle görüştü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen “Üniversiteler Bölge Toplantıları”nın 6'ncısında, vakıf üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanları ile bir araya geldi.

Toplantının yapıldığı öğretmenevinin önünde toplanan “Öğrenci Kolektifi” üyesi bir grup, “Söz, yetki, karar hakkı istiyoruz” ve “Şartlarımızı yerine getirmezsen tweet de atarız yumurta da atarız” yazılı pankartlar açtı. Sloganlar da atan grup, basın açıklamasının ardından taleplerini iletmek üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Çetinsaya, eylemci öğrencilerden 3'ü ile görüştü.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya ile yaklaşık yarım saat görüşen öğrencilerden İstanbul Ünivesitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Ali Coşkun, çıkışta yaptığı açıklamada, Çetinsaya'ya taleplerini ilettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Çetinsaya'nın talepleriyle ilgili çalışma yapacağını ve kendileriyle tekrar görüşeceklerini söylediğini kaydeden Coşkun, “Binlerce öğrenci soruşturmalardan mağdur durumda. Bir genelgeyle bütün soruşturmaları geri çekebileceğini söyledik. Kendisi bunu hukukçulara danışacağını söyledi. Bu cezaların geri çekilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Afiş astığı ve kendi düşüncelerinden dolayı ceza alan arkadaşlarımız var. Bunlar hukuksuzdur. Ben 5 yılda toplam 4 kez uzaklaştırma cezası aldım” diye konuştu.

“Öğrenci Kolektifi”nin sadece yumurta atmadığını, üniversitelerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili dosyalar da hazırladıklarını belirten Coşkun, bu dosyayı Çetinsaya'ya ulaştıracaklarını ve taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yumurta atmaya devam edeceklerini bildirdi.
 

 

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