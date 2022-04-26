YÖK Başkanı Özvar: Tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu; "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir" diye konuştu.

Koronavirüs salgınına karşı olarak getirilen maske zorunluluğunun kaldırıldığı ilan edildi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek