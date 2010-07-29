-YÖK BAŞKANI ÖZCAN'DAN YARIMAĞAN'A DESTEK ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''ÖSYS Kılavuzu'ndaki yanlışlıklardan dolayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın görevden alınıp alınmayacağına'' ilişkin, ''Yok, ne alması... Gayet iyi yapıyor. Yeni bir sistem, ufak tefek hatalar olur o kadar. Büyük şeyler değil'' dedi. Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantısında verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Oğlunuzun üniversite tercihini yaptınız mı? Nereleri yazdınız?'' sorusu üzerine Özcan, ''Yapıyoruz. İşletme istiyor. Bilkent'i istiyor ama orası birazcık yetmiyor'' dedi. ''Tercih yaparken siz de yardımcı oluyor musunuz?'' sorusuna Özcan, ''Oluyorum, oluyorum'' yanıtını verdi. Özcan, ''kılavuzdaki hatalar oğlunuzun moralini bozdu mu?'' sorusu üzerine, ''O hataların hiçbir tanesi öğrencilerin kaderini etkileyecek hatalar değildi. Daha tercih yapılmadı ki kaderi etkilensin. Azıcık sıralamada değişme oluyor. O da çok önemli değişmeler değil. 827. iken 950. olunuyor. Aşağı indikçe daha çok oluyor ama, aşağı inince de zaten insanlar yerleşmiş oluyor'' dedi. ''Siz veli olarak sistemin içinde yer alıyorsunuz. Zor mu?'' sorusu üzerine, Özcan, ''Tercih yaparken biz de pay bırakıyoruz. Yanlışlıklar olabilir diye. Zor tabi, çünkü tam karşılayabilinmiyor ki. Çok da zor bir şey. Esasında öyle bir şeye gerek var mıydı? İnsanlar sıralamadan çıkartabilirdi nereye girebileceğini. ÖSYM çok iyi bir şey yapmaya çalışıyor, geçen seneki sistemi bu seneki sisteme uyarlamak... Ama buna belki de hiç gerek yoktu. İnsanlar sıralamadan tercihlerini yaparlardı. Bu kadar büyük işe girdi. Hatalar da oradan çıkıyor zaten, gerek yoktu belki ona. Şimdi biz oğulumun tercihini sıralamadan giderek yapıyoruz'' diye konuştu. Özcan, ''Giresun Üniversitesi için rektör seçim takvimi ne zaman belirlenecek?'' sorusuna, ''Bugün belirlenmeyecek. Önümüzde tatil var, belki Eylül ayında belirleriz. Vekalet eden rektör orada devam edebilir'' yanıtını verdi.