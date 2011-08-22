-YÖK Başkanı Özcan'dan AA'ya ziyaret ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Anadolu Ajansı'nın yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk'e ''hayırlı olsun'' ziyaretinde bulundu. Özcan, Kemal Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Özcan, ''Anadolu Ajansı eskiden olduğu gibi, daha da iyi bir şekilde devam edecektir. Anadolu Ajansı bizim güvendiğimiz bir ajanstır. Sizin, bizim gönlümüzde ayrı bir yeriniz var'' dedi. Öztürk de, YÖK Başkanı Özcan'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Özcan Öztürk'e bir kravat ve eşi bir eşarp hediye ederken, Öztürk de Anadolu Ajansı'nın 90. kuruluş yıldönümü anısına yaptırılan bir hat takımını hediye olarak verdi.