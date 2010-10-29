T24 LogoT24 Logo
Politika

YÖK BAŞKANI ÖZCAN MOZOLEYE ÇIKMADI ANKARA (A.A)

29 Ekim 2010 12:55

-YÖK BAŞKANI ÖZCAN MOZOLEYE ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.      Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının yerlerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti. Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptılar.      Törene devlet erkanı ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, ''ayakkabısının ıslak zeminde kayması'' nedeniyle mozoleye çıkmadı. Saygı duruşunda öğrencilerin arasında yer alan Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması sırasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24