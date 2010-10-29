-YÖK BAŞKANI ÖZCAN MOZOLEYE ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının yerlerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti. Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptılar. Törene devlet erkanı ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, ''ayakkabısının ıslak zeminde kayması'' nedeniyle mozoleye çıkmadı. Saygı duruşunda öğrencilerin arasında yer alan Özcan, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması sırasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.