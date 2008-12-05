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Yaşam

YÖK Başkanı Özcan imaj tazeledi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan bıyıklarını keserek daha genç bir görünüme kavuştu.

05 Aralık 2008 02:00

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan “imaj” yeniledi. Bıyıklarını keserek daha genç bir görünüme kavuşan YÖK Başkanı Özcan, ‘’Bıyık insanı çok değiştiriyor. Şimdi ilk anda tereddüt geçirip, beni tanımayanlar bile oluyor’’ dedi.

Swiss Otel’de düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri resepsiyonuna katılan YÖK Başkanı Özcan’ın yeni görünümüne yanında bulunan eşi de tam not verdi.

YÖK Başkanı Özcan da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ gibi, davetlerde ve ayaküzeri sohbetlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamama kararı aldı. 2007 yılı sonunda YÖK Başkanı olan Özcan, Prof. Dr. Erdoğan Teziç’in yerine atanmıştı. 57 yaşındaki Özcan, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştı.
Özcan göreve geldiğinden bu yana yeni makam arabası, açık kalan TV kameralarına yakalanması ve üniversitelerdeki türban yasağı konusundaki tavrı nedeniyle çok tartışılan bir isim oldu.

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