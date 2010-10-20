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Yaşam

YÖK BAŞKANI ÖZCAN: ARTIK KONUŞMAYACAĞIZ ANKARA (A.A)

20 Ekim 2010 17:09

-YÖK BAŞKANI ÖZCAN: ARTIK KONUŞMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarıyla ilgili ''Olabilir. Artık biz bu konuda konuşmayacağız'' dedi. Özcan, YÖK'te gazetecilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarıyla ilgili soruları üzerine ''Olabilir. Artık biz bu konuda konuşmayacağız'' yanıtını verdi. Başörtüsü uygulaması konusunda bu sabah açıklama yaptığını anımsatan Özcan, ''Siyasiler de uğraşıyorlar, artık bizlik bir şey kalmadı. Biz bu konuda konuşmayacağız'' dedi.

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