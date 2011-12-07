YÖK Başkanı Özcan 3 gün sonra işi bırakıyor



T24 - YÖK Başkanlığına 10 Aralık 2007 tarihinde atanan ve görevi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, görev süresini 10 Aralık 2011 Cumartesi günü tamamlayacak.



Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğretim üyesi iken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanı olarak atanmıştı. Özcan, görevi Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten devralmıştı.



5 Mart 1951'de doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Yusuf Ziya Özcan, 1973-1975 yılları arasında aynı bölümde asistan olarak görev yaptı. Daha sonra sosyoloji eğitimine ABD'deki Chicago Üniversitesinde devam eden Özcan, yüksek lisansını 1978 yılında, doktorasını da 1981 yılında tamamladı. ABD'den dönüşünün ardından 1981 yılında ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Özcan, aynı yıl yardımcı doçent, 1989 yılında da doçentliğe yükseldi. Özcan, 2003 yılında profesör oldu.



Bir süre ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Özcan, TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanlığı görevinde de bulundu.



ntvmsnbc ve Ajanslar'ların haberine göre, Prof. Dr. Özcan, sosyoloji, araştırma metotları, oy verme davranışı, polis, sosyal istatistik, istatistik, sosyal kontrol ve sapma, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kitap, makale ve çalışma yayımladı.



Özcan döneminde üniversite sayısı 103'ü devlet, 61'i vakıf, 7'si vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 171 oldu. 2007 yılında üniversitelerde 2 milyon 453 bin 664 olan toplam öğrenci sayısı ise 2011 yılında 3 milyon 817 bin 86'ya çıktı.





Eski Başkanlar





Özcan, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Kemal Gürüz ve Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ardından YÖK'ün beşinci başkanı olarak görev yaptı.



YÖK'ün ilk başkanı, aynı zamanda YÖK'ün kurucusu ve Yükseköğretim Kanunu'nun mimarı İhsan Doğramacı oldu. Doğramacı, 1992 yılında istifa ettikten sonra Prof. Dr. Mehmet Sağlam göreve başladı. Sağlam, 1992-1995 yılları arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüttü.



Sağlam'ın siyasete girmek için YÖK Başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra yerine Prof. Dr. Kemal Gürüz atandı. Gürüz, 1995-2003 yılları arasında YÖK Başkanlığı yaptı. Ardından YÖK Başkanlığı görevini devralan Prof. Dr. Erdoğan Teziç ise 2003-2007 yılları arasında başkanlık yaptı.





Nasıl anlatıyor?





Yükseköğretim Kanunu'na göre, YÖK Genel Kurulu; cumhurbaşkanınca, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, Bakanlar Kurulunca üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7 ve Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşuyor.



Bakanlar Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulca seçilen adayların üyeliği, cumhurbaşkanının onayıyla kesinleşiyor. Dört yıl süreyle olan kurul üyeliğinde süreleri sona eren üyeler kurula yeniden seçilebiliyor.



Cumhurbaşkanı, genel kurul üyeleri arasından 4 yıl süreyle bir başkan seçiyor. Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan başkan, seçimi kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapıyor.









