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Politika

YÖK Başkanı: Ordu öğrencilere burs versin

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "ABD'de üniversiteler paralı olduğu için durumu iyi olmayan öğrencilere ordu...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "ABD'de üniversiteler paralı olduğu için durumu iyi olmayan öğrencilere ordu kendi ihtiyaç duyduğu alanlarda burs veriyor. Bu öğrencilerin burs arayıp da bulamamayan ülkeler için ideal bir çözüm. Ben böyle bir konunun tartışmaya açılmasını istiyorum" dedi.

Yusuf Ziya Özcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kastamonu'da ilk olarak Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Daha sonra Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Özcan, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özcan, üniversitelerin kalitesini arttırmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Öğretim görevlilerimizin bir taraftan makale yazmalarını teşvik ediyoruz, bir taraftan da patent almaya yönlendiriyoruz. Daha sonra ise alınan patentleri teknolojiye dönüştürmemiz lazım. Her konuşmamızda bu konuları üniversitelerimize aktarıyoruz. Bu birazcık da finans meselesi. Ne kadar koyarsanız o kadar iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Bütün gelişmiş ülkelere bakın Ar-Ge'ye harcadıkları para bizim kat kat üstümüzdedir. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 3-3,5 iken biz de halen binde 7'lerde duruyor bu rakam. Bunu yükselttikçe bizim de üniversitelerimizden taleplerimiz yükselecek" diye konuştu.

Üniversiteler arasında tatlı bir rekabet olduğuna işaret eden Özcan, üniversitelerin birçok konuda birbirlerini yakından takip ettiklerini, bunu biraz daha alevlendirmeleri halinde memleket için çok faydalı sonuçlar çıkacağını dile getirdi.


Ordu da burs versin

Basın mensuplarının "üniversite mezunlarının askerlik sorunuyla ilgili" sorusuna Özcan, böyle bir düzenlemenin şu an söz konusu olmadığını fakat daha önce bahsettikleri modelin emniyet teşkilatında kullanıldığını belirtti.

Modelle ilgili ABD'den örnek veren Özcan, "Orada üniversiteler paralı olduğu için durumu iyi olmayan öğrencilere ordu kendi ihtiyaç duyduğu alanlarda burs veriyor. Bunun karşılığında ise orduda 4-5 yıl alanıyla ilgili hizmet vermelerini öngörüyor. Bu bizim gibi profesyonel bir orduya geçmek hedefinde olan ülkeler için çok ideal bir çözüm. Bu öğrencilere burs arayıp da bulamayan ülkeler için de ideal bir çözüm. Ben böyle bir konunun tartışmaya açılmasını istiyorum. Emniyet teşkilatımız yapıyorsa ordumuz neden yapmasın" dedi.



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