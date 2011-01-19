-YÖK BAŞKANI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin öğrenci konseyleri başkanlarıyla bir araya geldi. YÖK'te gerçekleştirilen toplantıya 80'den fazla öğrenci konseyi başkanı katılıyor. Toplantı başlamadan önce Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Kartal, öğrencilere seslenerek, adaba uygun açıklamalar yapılması ve makama saygı gösterilmesi talebinde bulundu. Prof. Dr. Özcan, YÖK'e gelişinde, gazetecilerin, ''YÖK binası dışında bazı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protesto eylemine, polisin müdahalesini değerlendirmesini'' istemesi üzerine bu konuya ilişkin toplantı sonunda açıklama yapacağını söyledi. ''Eylem yapan öğrencilerden içeriye davet edeceğiniz olacak mı'' sorusuna da Özcan, ''düşünmüyorum'' yanıtını verdi. -''YAZILANLAR DOĞRUDUR''- Toplantıya katılan ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kerem Güler, hakkında çıkan ''üniversitesindeki bazı arkadaşları tarafından tepkiler aldığı'' yönündeki haberleri gazetecilere değerlendirdi. Güler, üniversitesinden olumlu olduğu kadar olumsuz tepkiler de aldığını belirterek, ''Bugün basına yansıdığı gibi bazı olumsuz şeyler oldu. Buraya öğrenci haklarını ve taleplerini savunmaya geldik. Basına yansıyan hadiseleri fazla da büyütmeye gerek yok ancak yazılanlar doğrudur'' dedi. Bir gazetecinin ''neler yaşandı'' sorusu üzerine Güler, ''Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmeden önce de zaten 'oraya gitmemem' yönünde bazı telkinler alıyordum. Cumhurbaşkanı'nın yanına gittikten sonra da bir sınav çıkışında 25-30 kişi tarafından fiziki müdahaleye uğramadan okulun güvenliğiyle beraber okuldan çıktım. Bir hadise yaşanmadı'' diye konuştu. ''Arkadaşların taleplerini yeterince dile getirdiğini düşünüyor musun'' sorusuna ise Güler, öğrencilerin bütün taleplerini hemen hemen aktarmaya çalıştığını söyledi. Toplantı, görüntü almasının ardından basına kapatıldı.