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YÖK BAŞKANI ÖĞRENCİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 17:49

-YÖK BAŞKANI ÖĞRENCİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerin öğrenci konseyi başkanlarıyla görüşecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanlarına YÖK'te yapılacak toplantı için davet gönderdi. Davete katılacak öğrenci konseyi başkanları, 19 Ocak Çarşamba günü YÖK'te Özcan ile biraraya gelecek. Toplantıda üniversitelerin, öğrencilerin sorunlarına ilişkin görüş alışverişi yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçen hafta Ankara'daki üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle öğle yemeğinde biraraya gelmiş, ardından öğrenci temsilcilerinden dinlediği sorunları Özcan'a aktarmış ve bu sorunların çözülmesi için talimat vermişti.

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