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YÖK Başkanı'ndan üniversitelere yemek ücreti telkini

"Yemek ücretlerine standart getirilmesi gerçekçi olmayabilir"

12 Ocak 2020 09:52

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yemek ücretlerinin ‘makul düzeyde tutulması’ için telkinde bulunduklarını söyledi.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, Saraç yemek ücretlerine standart getirilmesinin gerçekçi olmayabileceğini söyledi. Saraç, "Her üniversitenin geliri, döner sermayesi farklı. Makul tutulmalı ama aynı olması zor. Vakıf üniversiteleri kanunen idari ve mali açılardan özerkler. Bu onlara yemek ücretlerini belirleme imkanı tanıyor. Fiyatlar da yüksek olabiliyor. Buraya bizim müdahalemiz olamıyor."

Saraç, vakıf üniversitelerindeki yemek ücretlerinin YÖK'ün vakıf üniversitesi raporlarına gireceğini söyledi ve devlet üniversitelerine de ücretlerin makul tutulması için telkinde bulunduklarını açıkladı. 

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır rektörlüğün günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele vermişti

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