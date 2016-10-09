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Eğitim

YÖK Başkanı: LYS'de değişikliğe gidilecek, açık uçlu sorular gündemde

Doktora öğrenimi gören 2 bin kişiye asgari ücretin üzerinde burs verilecek

09 Ekim 2016 17:56

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş için en önemli adım olan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) değişikliğe gidileceğini, sorulardan bazılarında açık uçlu soruların gündeme gelebileceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Habertürk gazetesinden Pervin Kaplan'ın sorularını yanıtladı. Saraç, YÖK'ün bu sene doktora öğrenimi gören 2 bin kişiye asgari ücretin üzerinde burs imkanının getirileceğini bildirdi. Saraç, Yüksek öğretimde yapısal değişiklikler için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, üniversite hayali kuran öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalarda yaptı.

Saraç "LYS 'de deneme mahiyetinde açık açık uçlu sorular sorulabilir" derken, Söz konusu düzenlemelerden bir çoğu için MEB'le irtibat halinde olduklarını açıkladı. Üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye'de bir çok yöntemin denendiğini belirten Saraç, LYS için en adaletli sınav yorumunda bulundu. Soruların tamamının müfredat içerisinde yer aldığının altını çizen YÖK Başkanı, bazı liselerde hala görülmeyen derslerin olduğunu ve MEB'in bu konuda iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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Yükseköğretim KuruluYÖKYekta SaraçLisans Yerleştirme SınavıLYS

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