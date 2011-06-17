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Yaşam

YÖK BAŞKANI LYS İHBARINI DOĞRULADI ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 19:58

-YÖK BAŞKANI LYS İHBARINI DOĞRULADI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, LYS'de soruların çalınacağı iddiasına ilişkin olarak, ''Evet öyle bir ihbar geldi, ben de hemen hem size hem emniyete duyurdum ki hemen tedbir alsınlar diye. Eğer böyle bir şey sonradan gerçekleşirse kimse hiç kimseyi suçlamasın diye yaptım'' dedi. Bir gazetecinin ''LYS'de soruların çalınacağı'' iddiasına yönelik sorusu üzerine Özcan, ''Evet öyle bir ihbar geldi. Ben de hemen hem size hem de emniyete duyurdum ki tedbir alsınlar diye. Birileri oyun oynamak istiyor herhalde. Onların oyunu bozulsun diye...Ben hiç yapmazdım böyle duyurma işini. Size duyurdum ki eğer böyle bir şey sonradan gerçekleşirse kimse hiç kimseyi suçlamasın diye yaptım'' diye konuştu. Çocukların kaderiyle ''hoş olmayan bir şekilde'' oynandığını belirten Özcan, ''İmtihana 2 gün kalmış. Birileri diyor ki böyle bir şey yapılabilir. Böyle bir tehdit var. Ben de bu tehditten Türkiye'deki herkesi haberdar ettim. Bir daha bu çocukların imtihana 2 gün kala kimse kaderleriyle oynamasın diye'' dedi. ''ÖSYM Başkanlığının 'iddialar asılsızdır' diye açıklaması olduğu'' yönündeki soruya Özcan, ''Ali Bey onu demek istemedi. Zaman zaman ÖSYM ve YÖK'e bu türden haberler gelir, ihbarlar gelir. O ihbarlar incelenir. Ciddiyetine göre davranılır. Ali Bey herhalde 'Biz her gelen ihbara itibar edecek değiliz' anlamında bir şey söyledi ama bence bu çok ciddi bir ihbar. Onun için ben hiçbir risk alamam'' diye konuştu. Özcan, konuya ilişkin İçişleri Bakanıyla görüştüğünü belirterek, gerekli tedbirlerin alındığını, öğrencilerin müsterih olması gerektiğini vurguladı.  Özcan, ''Hiçbir şekilde bir tehlike yoktur bundan sonra. Zaten tezgah da bozuldu. Böyle bir oyun oynamak isteyenlerin oyunu da bozuldu'' dedi. YÖK Başkanı Özcan, ''İstihbaratın kimden geldiği'' yönündeki soruyu ise yanıtlamadı. 

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