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Yaşam

YÖK BAŞKANI KARDEŞİNE MEVLİT OKUTTU ANKARA (A.A)

05 Şubat 2011 14:45

-YÖK BAŞKANI KARDEŞİNE MEVLİT OKUTTU ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,yaklaşık 40 gün önce hayatını kaybeden kardeşi Naciye Göztepe için mevlit okuttu Özcan hakkındaki ''takipsizlik'' kararının Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kaldırılmasıyla ilgili, ''Biz herkese eşit ve demokratik davrandığımızı düşünüyoruz. O istikamette yapılmış bir uygulamadır. Kararı halkımıza bırakıyoruz'' dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, yaklaşık 40 gün önce hayatını kaybeden kardeşi Naciye Göztepe için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde mevlit okuttu. Özcan, cami girişinde, basın mensuplarının, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını hatırlatması üzerine, bu konudaki açıklamasını dün bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla yaptığını anımsattı. Özcan, ''Bekleyelim, bu bir süreç. Ne olacağını göreceğiz ama biz herkese eşit ve demokratik davrandığımızı düşünüyoruz. Bu istikamette yapılmış bir uygulamadır. Kararı halkımıza bırakıyoruz'' diye konuştu.

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