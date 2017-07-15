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15 Temmuz Darbe Girişimi

YÖK Başkanı: 'FETÖ'nün üniversitelerimizi ele geçirmesine müsaade etmeyeceğiz

"Akademik camiamız milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindedir"

15 Temmuz 2017 16:12

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'FETÖ' ile mücadele konusunda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Devletin 15 Temmuz 2016 gecesi tarihin en ağır saldırılarından birine maruz kaldığını belirten Saraç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseköğretim camiası olarak bu hain yapının üniversitelerimizi ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Saraç, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, hükümetimiz, kahraman polisimiz, şerefli Türk ordumuz olmak üzere, halkımızın kanıyla, canıyla koruduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseköğretim camiası olarak bu hain yapının üniversitelerimizi ele geçirmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerimiz ve bütün akademik camiamız milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindedir. En önemli görevimiz, vatanperver ve ilmin nuruyla münevver nesiller yetiştirmektir."

Saraç, 15 Temmuz demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

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