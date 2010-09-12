-YÖK BAŞKANI ERDOĞAN'I ZİYARET EDECEK ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek. YÖK'ten alınan bilgiye göre, Özcan'ın, ziyarette 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS ile ilgili iddilar konusundaki gelişmeler hakkında bilgi vermesi ve dosya sunması bekleniyor. YÖK'ün, KPSS ile ilgili son gelişmelere ilişkin hazırlanan bir ara raporu daha önce Başbakanlığa sunduğu öğrenildi. Bu arada, birkaç gün önce Başbakan Erdoğan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, KPSS ile ilgili iddialar konusunda değerlendirmede bulunmuş ve konuyu 13 Temmuz Pazartesi günü YÖK ile görüşeceğini bildirmişti.