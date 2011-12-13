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Politika

YÖK Başkanı Çetinsaya: Yumurta atmayın, tweet atın

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın yerine YÖK Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya...

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın yerine YÖK Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya öğrencilerine sosyal medyadan seslendi. 

"Yumurta atmayın, tweet atın"YÖK Başkanlığı’na atanmasından dolayı kendisine kutlama mesajları atanlara twitter hesabından teşekkür eden Çetinsaya, öğrencilere de “Yumurta atmayın, tweet atın” çağrısı yaptı.

Bu arada İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli  Heyeti, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) Başkanlığına atanması nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 



Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Oltan Sungurlu imzasıyla yayımlanan  mesajda, şöyle denildi:
“İstanbul Şehir Üniversitesinde 7 Ekim 2008'den bu yana görev yapan  Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı  olarak atanması Mütevvelli Heyetimizi onurlandırmıştır. Ülkemizde yükseköğretimin  geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacağına inandığım Sayın Çetinsaya'ya,  Mütevelli Heyetimiz adına yeni görevinde başarılar dilerim.”



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