YÖK Başkanı Çetinsaya: Yumurta atmayın, tweet atın

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YÖK Başkanlığı’na atanmasından dolayı kendisine kutlama mesajları atanlara twitter hesabından teşekkür eden Çetinsaya, öğrencilere de “Yumurta atmayın, tweet atın” çağrısı yaptı.Bu arada İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atanması nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Oltan Sungurlu imzasıyla yayımlanan mesajda, şöyle denildi:“İstanbul Şehir Üniversitesinde 7 Ekim 2008'den bu yana görev yapan Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak atanması Mütevvelli Heyetimizi onurlandırmıştır. Ülkemizde yükseköğretimin geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacağına inandığım Sayın Çetinsaya'ya, Mütevelli Heyetimiz adına yeni görevinde başarılar dilerim.”