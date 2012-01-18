-YÖK Başkanı Çetinsaya Van'da VAN (A.A) - 18.01.2012 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senato Toplantısı'na katıldıktan sonra üniversite öğrencilerine, ''Modern Türkiye'nin doğuşu'' konulu ders verdi. İlk resmi ziyaretini Van'a yapan Prof.Dr. Çetinsaya, Valilik ziyaretinin ardından üniversitenin Zeve Yerleşkesinde yapılan senato toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından merkezi yemekhaneye geçen Çetinsaya ve idareciler, öğrencilerle yemek yiyerek, sorunlarını dinledi. Çetinsaya, yemekten sonra İlahiyat Fakültesi binasında Tıp ve Diş Hekimliği fakültesi öğrencilerine, ''Modern Türkiye'nin doğuşu'' konulu ders verdi.