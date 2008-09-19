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Yaşam

YÖK atanma kriterleri artık internette

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini internetten duyuracağını bildirdi.

19 Eylül 2008 03:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterlerini internetten duyuracağını bildirdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin yaptıkları "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" başvurularının Kurul tarafından onaylanmasından sonra YÖK'ün internet sayfasından ilan edileceği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla internet sayfasında "Atanma Kriterleri" başlıklı bir bölümün hazırlandığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Bu bölümde üniversiteye göre kriterleri görmek mümkün olacak. 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, bilim alanlarında 'Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma Şartları', 'Doçentlik Kadrosuna Atanma Şartları', 'Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Şartları' ile Akademik Etkinlik Puanları ve Araştırma Makalelerini Puanlama Sistemi'ni kapsıyor."

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