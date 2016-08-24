YÖK: Askeri okullardan mezun öğrenciler için özel üniversite sınavı yapılacak

YÖK, 2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için özel üniversite sınavı yapacağını duyurdu. Sınavların 2016 ÖSYS'ye girmeyen öğrenciler için 4 Eylül tarihinde Ankara ve İstanbul'da yapılacağı bilgisi de verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığın’dan yapılan duyuruya göre, 2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye geçiş sınavı yapılacak.

18 Ağustos tarihli Yükseköğretim Genel Kurul’unda alınan karara göre, başvurular 25-29 Ağustos’ta ÖSYM tarafından alınacak. Sınava 2016-ÖSYS’ye girmeyen adaylar başvurabilecek. Sınav 4 Eylül’de Ankara ve İstanbul’da uygulanacak. Detaylı bilgi ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31 Temmuz 2016 tarih ve 29887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2015-2016 eğitim öğretim yılında kapatılan askeri okulların 12’nci sınıfında öğrenim gören öğrenciler için üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına ilişkin yazısı üzerine 18 Ağustos 2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ile 24 Ağustos 2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kuruluna verilen yetkiye dayanarak,

1) 2015-2016 eğitim öğretim yılında askeri okullardan mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş sınavı yapılmasına,

2) Söz konusu öğrencilerin Üniversiteye Geçiş Sınavı başvurularının 25-29 Ağustos 2016 tarihlerinde ÖSYM tarafından alınmasına,

3) Sınava TSK tarafından T.C. kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen askeri lise mezunu adaylardan 2016-ÖSYS’ye girmeyen adayların başvurabilmesine,

4) Sınavın 4 Eylül 2016 tarihinde Ankara ve İstanbul’da tek oturumda yapılmasına, karar verildi.

Söz konusu sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.”