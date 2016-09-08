YÖK, askeri okul mezunları için koordinatör üniversiteleri açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , 2015-2016 eğitim öğretim döneminde, kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarını alacakları koordinatör üniversiteler açıklandı.

Buna göre, Kara Harp Okulu mezunları diplomalarını Gazi Üniversitesinden, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu mezunları İstanbul Teknik Üniversitesinden, GATA Tıp Fakültesi mezunları ise Sağlık Bilimleri Üniversitesinden alacak.

Mezun olmayan öğrenciler ise diğer yükseköğretim kurumlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.