YÖK anketi: Öğrencilerin yüzde 47'si çevrimiçi eğitim istiyor; derse katılım ve başarı durumları azaldı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yaptığı ankette öğrencilerin yüzde 27'si üniversitelerde bahar dönemindeki eğitim sürecinin 'yüz yüze' olmasını, yüzde 47'si 'çevrimiçi' olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 69'u da derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.



YÖK’ün geçen hafta küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarında yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Çevrimiçi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık oluşturmak için yapılan ankete 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katıldı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55'inin kadın, yüzde 45'inin erkek, öğretim elemanlarının ise yüzde 43'ünün kadın, yüzde 57'sinin erkek olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 74'ü lisans, yüzde 22'si ön lisans ve yüzde 1'i doktora öğrencisiyken, öğretim elemanlarının yüzde 45'i sosyal bilimler ve yüzde 32'si de fen ve mühendislik bilimleri alanlarından yer aldı.

YÖK’ün yetki devri hakkında olumlu görüş

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edildiği anket çalışmasının, bundan sonraki eğitim-öğretim uygulamalarına ilişkin karar verme süreçlerinde önemli bir yol haritası oluşturacağı belirtildi. Anketteki bahar dönemi ile ilgili kısımların Sağlık Bakanlığı ile de paylaşıldığı belirtilirken, söz konusu anketin YÖK tarafından Türkiye'de yükseköğretime ilişkin 'en yüksek katılımlı' ve 'hizmet alımı' yapılmadan gerçekleştirilen anket olduğuna dikkat çekildi. Salgın süreci de dahil, esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrinin değerlendirilmesi konusuyla ilgili öğrencilerin yüzde 43'ünün ve öğretim elemanlarının yüzde 72'sinin 'YÖK’ün yetki devri' hakkında olumlu görüş belirttiği kaydedildi. Öğrencilerin yüzde 78'inin ve öğretim elemanlarının yüzde 94'ünün salgın sürecinde yüz yüze eğitimin başlatılması için YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'ndan görüş almasını doğru bulduğu belirtildi.

Yüzde 83'ünün uzaktan eğitim cihazı var

Öğrencilerin yüzde 83'ü ve öğretim elemanlarının yüzde 97'si uzaktan eğitime erişimi sağlayan elektronik cihazlarının bulunduğunu, öğretim elemanlarının yüzde 89,6'sı ve öğrencilerin ise yüzde 97'si internet erişimlerinin yeterli olduğunu bildirdi. Öğrencilerin yüzde 90'ı çevrimiçi eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabildiğini ve yüzde 25'i derslerin çevrimiçi yapılıyor olmasının öğrenmeye etkisinin olumlu yönde olduğunu kaydetti. Öğrencilerin yüzde 48'i çevrimiçi eğitimin, eğitim hayatını olumlu etkilediğini ya da etkisinin belirgin olmadığı ve yüzde 37'si çevrimiçi eğitim sürecinde hem kendisine hem de derslere daha fazla zaman ayırdığını belirtti.

Yüzde 47'si eğitimin 'çevrimiçi' olmasını istiyor

Öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin 'yüz yüze' olmasını isterken, yüzde 47'si 'çevrimiçi' olmasını ve yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Buna karşılık ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Covid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrimiçi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrimiçi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.

Öğrencilerin derse katılımları ve başarı durumlarının azaldı

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti. Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61'i bahar döneminde eğitimlerin çevrimiçi, yüzde 26'sı karma ve yüzde 13'ü yüz yüze olmasını istedi. Öğretim elemanlarının yüzde 44'ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56'sı ise derslerin çevrimiçi veya çevrimiçi destekli olmasını tercih etti.



Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak, geçtiğimiz hafta içerisinde salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızda yürütülen online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmak amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarımıza yönelik yaptığımız anket büyük ilgi gördü. Bu anket çalışmamız yükseköğretimimizde bundan sonraki karar verme süreçlerimizde önemli bir yol haritası oluşturacak" dedi. (DHA)