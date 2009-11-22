'YÖK, Anadolu Üniversitesi'ni model alıyor'

T24 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "Eskişehir Anadolu Üniversitesi´ni çok önemsiyoruz. Çünkü, gerçekten kaliteli eğitim veriyor. YÖK de, başarılı bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi'ni model olarak görüyor" dedi.



Sakarya gazetesinin haberine göre ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin verdiği kaliteli eğitimi model olarak gördüğünü söyledi.



Büyükelçi Jeffrey, eşi Gudrun Jeffrey, müsteşar Thomas Leary ve ateşe Robert Lee ile birlikte üniversiteyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Anadolu Üniversitesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü, gerçekten kaliteli eğitim veriyor. YÖK de, başarılı bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi'ni model olarak görüyor" dedi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Fevzi Sürmeli ile bir süre görüştükten sonra 34 öğrenci ve öğretim elemanıyla Senato Odası'nda bir araya gelen Büyükelçi Jeffrey, Fulbright Bursları'nın üniversite öğrencilerinin yanı sıra orta ve lise seviyesindeki öğrencilere de sağlanmasına ilişkin uygulamaların ABD tarafından düşünüldüğü ve hayata geçirilme olasılığının olduğunu açıkladı.



Türk öğrencilerin İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenme konusunda da oldukça başarılı olduğunu vurgulayan James Jeffrey, üniversite öğrencilerinin dil hakimiyetini ve kendilerine olan özgüvenlerinin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.



James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasındaki eğitim, askeri ve sanayi alanlarındaki mevcut işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini kaydetti.

