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Yaşam

YÖK ALİ DEMİR'İ GÖRÜŞMEYECEK ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 16:52

-YÖK ALİ DEMİR'İ GÖRÜŞMEYECEK ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'e ilişkin soruşturma konusunun bugünkü YÖK Genel Kurulu toplantısının gündeminde olmadığını bildirdi. YÖK Genel Kurulu Prof. Dr. Özcan başkanlığında YÖK'te toplandı. Toplantıya verilen öğle arasında Özcan, gazetecilerin soruları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin konunun rapor hazırlanmadığı için toplantı gündeminde olmadığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma iznine ilişkin bir önceki YÖK Genel Kurulu toplantısının ardından, 3 kişilik bir komisyonun ön inceleme yapmak üzere görevlendirildiği bildirilmişti. YÖK Genel Kurulu'nun belirlediği üç kişilik komisyonda YÖK üyeleri Prof. Dr. Yavuz Atar ve Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Anayurt bulunuyor.

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