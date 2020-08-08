YÖK'ten 'adrese teslim' ilan açan rektör hakkında soruşturma başlatma kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Bağ'ın bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda 'adrese teslim' ilan açtığı, kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ olduğu ortaya çıkmıştı.

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YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" bilgisi verildi.

Yine aynı üniversitede 2017'de Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda, YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği anımsatılan açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" vurgusu yapıldı.