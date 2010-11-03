-YÖK 90 REKTÖR ADAYIYLA GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - YÖK Genel Kurulu, 15 üniversitenin rektör adaylarıyla görüşmeye başladı. YÖK Genel Kurulu Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplandı. İki gün sürecek toplantıda, 15 üniversitenin rektör adaylarıyla görüşülecek. Her bir üniversitenin 6 adayı olduğu için YÖK, her üniversiteden toplam 90 adayı dinleyecek. YÖK dinlediği rektör adayları arasından seçtiği 3 ismi, rektör ataması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacak. Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Muğla, Sakarya, Zonguldak Karaelmas, Adnan Menderes, Celal Bayar, Balıkesir, Gaziosmanpaşa, Kafkas, Kocaeli, Mersin, Sütçü İmam üniversiteleri ile Gebze ve İzmir yüksek teknoloji enstitülerinin rektörlerinin görev süresi kasım ayının sonunda biteceği için geçtiğimiz hafta bu yükseköğretim kurumlarında rektör adaylarını belirlemek amacıyla seçimler yapılmıştı. -YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERE REKTÖR SEÇİMİ- Öte yandan YÖK, yeni kurulan 7 üniversiteye yapılacak rektör atamalarının başvuru süresini uzattı. Buna göre yeni kurulan Bursa Teknik, Erzurum Teknik, İstanbul Medeniyet, İzmir Katip Çelebi, Kayseri Abdullah Gül, Konya ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerine rektör ataması için yapılacak başvuru süresi 5 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.