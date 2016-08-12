YÖK: 5 bin 342 personel görevden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), darbe girişiminin ardından 'FETÖ' soruşturması kapsamında devlet ve vakıf üniversitelerinde 5 bin 342 personelin görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

YÖK, üniversitelerde toplamda 6 bin 792 akademik ve idari personel hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, 3 ay süre ile ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sonrasında Başbakanlığın ilgili kararıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturulduğu hatırlatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, YÖK'ün açıklamasında, üniversitelerdeki görevden almalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Devlet ve vakıf üniversitelerimizde toplam 5 bin 247 akademik personele ilişkin işlem başlatılmış olup, bunlardan toplamda 4 bin 225 kişi hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Devlet ve vakıf üniversitelerimizde toplam bin 545 idari personele ilişkin işlem başlatılmış olup, bunlardan toplamda bin 117 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Toplamda 6 bin 792 akademik ve idari personel hakkında işlem başlatılmış olup, bunlardan toplamda 5 bin 342 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır."