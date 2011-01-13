-YÖK 33 FAKÜLTEYE YENİ DEKAN ATADI ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Yükseköğretim Genel Kurulu, devlet üniversitelerine ait 33 fakülteye dekan ataması yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, 2011 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren Yükseköğretim Genel Kurulu'nun, eğitim, kadro, mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra dekan atamalarına ilişkin konuyu da görüşerek, karara bağladığı bildirildi. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun atama yaptığı fakülteler ve dekanları şöyle: ''Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Ramazan Gözen, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Adnan Erdağ, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Cengiz Özmetin, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Ali Yılmaz Gündüz, Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Ali Sayıl Erdoğan, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Ökmen, Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ne Prof. Dr. Ömer Bozkaya, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Alaittin Hastaoğlu, Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Nurhan Akyüz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi'ne Prof. Dr. Engin Başaran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Ali Malas, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Fen Fakültesi'ne Prof. Dr. Serdar Özçelik, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Prof. Dr. Süleyman Baykal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'ne Prof. Dr. Kadir Seyhan, Kilis Üniversitesi 7 Aralık Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Osman Türer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Reşat Başar, Konya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne Prof. Dr. N. Melda Cinman, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne Prof. Dr. Osman Kılıç, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fen-Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Fatma Senyücel.''