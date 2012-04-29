YÖK 3 fakülteye formasyonu geri getiriyor

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, YÖK'ün 3 Mayıs'taki toplantıda fen-edebiyat, dil tarih coğrafya ve ilahiyat fakültelerinde pedagojik formasyonu kaldıran düzenlemeyi değiştireceğini söyledi.

Fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine öğretmenlik yolunun kapanmaması için üç yıldır YÖK nezdinde görüşmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, yasak kararının haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında tercihlerini yapacak olan yüz binlerce öğrencinin ve yakınlarının da kafasını karıştırdığını aktardı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni kademeli eğitim sistemiyle (4+4+4) özellikle liselerde öğretmen ihtiyacının artacağına dikkat çekerken, "Gerek fen-edebiyat gerekse eğitim fakülteleri 'garanti öğretmen yapacağım' diye çocukları almıyor.

Nihayetinde mezun olduktan sonra KPSS ve benzeri sınavlar var. Fen-edebiyat mezunları için 90-95 puan alamayanlar zaten öğretmen olamıyor. Kaldı ki 4+4+4 sisteminde binlerce öğretmen ihtiyacı doğacak." dedi. Prof. Dr. Cangül, son 20 yılda uygulanan politikaların ve anlık kararlar neticesinde ortaya çıkan hızlı değişimlerin öğretmen yetiştirmede yanlışlara yol açtığını dile getirdi.

İsmail Naci Cangül şunları kaydetti: "Eğitim fakültelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe grubu, Türkçe, tarih ve coğrafya alanlarında ortaöğretim öğretmenliklerinin, ilköğretimde de matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliği gibi alanlarda ikinci eğitimler kapatıldı. Eğitim fakülteleri tarafından diğer fakülte mezunlarına verilen pedagojik formasyon sertifika programlarının yenilerinin açılmamasına karar verildi. Tüm bunların amacı, öğretmen yetiştirme konusuna bir düzenleme getirmek. 3 Mayıs ve sonrasındaki YÖK toplantılarında en önemli konuların başında gelen öğretmen yetiştirme konusu sağlıklı bir çözüme kavuşturulacak. YÖK Genel Kurulu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde konunun 3 Mayıs ve devamındaki toplantılarda kesinlikle çözüleceği bilgisi yer alıyor. Fen-edebiyat fakültelerinin de ağırlıklı olarak içinde olacağı bir çözüme ulaşılacağı söylendi." Cangül'ün verdiği bilgiye göre 2012 YGS'ye giren 1,8 milyon öğrenciden 1 milyon 260 bin 795'i fen bilimleri testinde, 870 bin 80'i matematik testinde, 253 bin 918'i sosyal bilimler testinde, 31 bin 249'u da Türkçe testinde sıfır çekti. Cangül, bu rakamların son yıllardaki öğretmen yetiştirme politikalarının sonucu olduğunu dile getirerek, altyapı ve insan kaynakları çok daha zengin olan fen-edebiyat fakültelerinin formasyon desteğiyle en iyi öğretmenleri yetiştirebileceğini ifade etti. (