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YÖK'ten 29 yaş kararı

Yükseköğretim Kurumu, 29 yaşını dolduran öğrencilerin askerlik durumuyla ilgili 'Yükseköğretim Kurulu'nun yetkisi kayıt yenileme aşamasına kadardır. Sonraki süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkisindedir' açıklamasında bulundu

14 Ağustos 2013 01:27

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 29 yaşını dolduran öğrencilerin askerlik durumuyla ilgili "Yükseköğretim Kurulu'nun yetkisi kayıt yenileme aşamasına kadardır. Sonraki süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkisindedir" açıklamasında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35. Maddesinin C fıkrasında yer alan "Lise ve dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya kadar ilişkileri kesilinceye kadar ertelenir" hükmünde 29 yaşını tamamlayanların okul kayıtlarının yenilenmesi hususunda bir engel bulunmadığı, ancak aynı kanun hükümleri gereği kayıt yenilemesinin 29 yaşını dolduran öğrencilerin askerliklerinin tecilini sağlamayacağına karar verildi.

Konuyla ilgili farklı idare mahkemelerinde görülen davalar sonucunda "öğrencilerin eğitim-öğretim hakkının ancak kanunla sınırlandırılabileceği" gerekçesiyle, kayıt yenilememe işlemleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtilen açıklamada, "Yargı yoluna gitmeyen öğrencilerin de kayıt yenileyebilmeleri için üniversitelerin talepleri doğrultusunda bu yönde bir yazı üniversitelere gönderildi. Yükseköğretim Kurulu'nun yetkisi kayıt yenileme aşamasına kadardır. Sonraki süreç, Milli Savunma Bakanlığı'nın yetkisindedir" ifadesi kullanıldı.

 

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