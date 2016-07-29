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YÖK: 2 bin 239 akademik personel hakkında işlem başlatıldı

2 bin 239 akademik personelden 440'ı profesör

29 Temmuz 2016 16:31

YÖK, devlet üniversitelerinde 440’ı profesör olmak 2 bin 239 akademik personel, vakıf üniversitelerinde de 79’u akademik 18’i idari 97 personel hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, 2 bin 239 akademik personel hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Er, yaptığı açıklamada, Olağanüstü Hal (OHAL) kararnamesiyle kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yerleştirileceği üniversiteleri de açıkladı.

YÖK’ün bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturulduğunu açıklayan Er şunları söyledi:

“YÖK’ün bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturuldu. Üniversitelerimizdeki sürece ilişkin görevden almalar ve soruşturmalarla ilgili süreçleri koordine ediyor ve yakından takip ediyoruz.

Dün itibarıyla, devlet üniversitelerimizde 440’ı profesör, 525’i doçent, 654’ü yardımcı doçent olmak üzere toplamda 2 bin 239 akademik personel ile 654 idari personel, vakıf üniversitelerimizde ise 79’u akademik, 18’i idari olmak üzere toplam 97 personel hakkında işlem başlatılmış ve yürümektedir.”

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