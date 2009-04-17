Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 19 fakülteye dekan atadı.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurulun dün yapılan toplantısında, Avrupa Eğitim Vakfının kurmak istediği üniversiteye ilişkin sunum yapıldığı belirtildi.



Toplantıda ayrıca 19 fakülteye dekan atamasının gerçekleştirildiği bildirildi.



Dekan ataması yapılan fakülteler şunlar:



-Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Güngör



-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Ayşe Gönül Akçamete



-Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Atasever



-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İİBF'ye Prof. Dr. A. Kazım Kirtiş



-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu



-Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Derviş Yılmaz



-Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Adil Kılıç



-Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu



-İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Prof. Dr. Ünsal Özgen



-İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine Prof. Dr. Baki Akkuş



-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Semih Çağlar



-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İİBF'ye Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın



-Kırklareli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine Prof. Dr. İsmail Ekmekçi



-Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Nazan Erkmen



-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ayla Sevim Erol



-Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Hacı İbrahim Ekiz



-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Güzin Konuk



-Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Şemsettin Osmanoğlu



-Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. Doğan Şenyüz



Açıklamada, YÖK Genel Kurulu toplantısında, Eğitim, Kadro, Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon ve Diploma Denklik Komisyonlarının raporlarının görüşüldüğü belirtilerek, bir sonraki toplantının 21 Mayıs 2009 tarihinde yapılacağı bildirildi.

