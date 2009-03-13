YÖK 18 fakülteye dekan atadı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), dün gerçekleştirilen toplantısında 18 fakülteye dekan atandı.



YÖK'ten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tasarının görüşüldüğü, 18 fakülteye dekan ataması yapıldığı bildirildi.



Açıklamaya göre, dekan atanan fakülteler ve dekanların isimleri şöyle:



"-Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Türel Yılmaz,

-Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Mimar Türkkahraman,

-Akdeniz Ünversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Feramuz Özdemir,

-Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Nalan Gökoğlu,

-Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesine Prof. Dr. Önder Barlı,

-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr.

Osman Demircan,

-Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine Prof. Dr. Cengiz Yalçın,

-Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş,

-Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Abdurrahman Elmalı,

-İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr. Şinasi Gündüz,

-İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Temel,

-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Yasemin Karabeyoğlu,

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine

Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş,

-Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Eşref Taş,

-Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Ömer Şahin,

-Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Hilmi İbar,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Faik Öner,

-Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Güler Akalan."



19 Mart’ta toplanacak



Açıklamada ayrıca, Yürütme Kurulu'nda boşalan üyeliğe yapılan gizli oylamayla Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in seçildiği kaydedildi.



Bundan sonraki genel kurul toplantısının 19 Martta gerçekleştirileceği belirtildi.

